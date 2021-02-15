كارمن سليمان تظهر أمام السيارة التي خطفت الأنظار في عيد الحب بسبب درة

احتفلت الفنانة كارمن سليمان، بعيد الحب مع زوجها الملحن مصطفى جاد في دبي، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها أمام السيارة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، التي التقطت جوارها الفنانة درة بالأمس صورتها وأشيع أنها هديتها من زوجها في الفالنتين، حيث خرجت ونفت الأمر برمته.

ونشرت كارمن سليمان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات القصير "انستجرام"، صورة بجوار سيارة مزينة بالورود الحمراء احتفالا بالفالنتين من أمام إحدى الفنادق الشهيرة في دبي.

كارمن سليمان تحتفل بعيد العب في دبي

كانت قد احتفلت كارمن سليمان بعيد الحب مع مصطفى جاد في دبي، واستقبلهما الإعلامي مصطفى الآغا في منزله هناك.

وشاركت كارمن جمهورها ومتابعيها بعدد من الصور التي جمعتها بزوجها في دبي وسط الورود الحمراء التي زينت المكان في عيد الحب، وعقبت عليها قائلة: "لأنه كل يوم بالنسبة لي عيد حب. بحبك يا أحن وأجمل حبيب وزوج وأب في الدنيا".

درة تثير الجدل بسبب ظهورها أمام سيارة فخمة في عيد الحب

خطفت الفنانة درة الأنظار بعد ظهورها بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد أمام سيارة فخمة من نوع مرسيدس بنتلي موديل 2021، تقدر بنحو 10 ملايين جنيه في عيد الحب، لتنتشر العديد من الشائعات التي تشير إلى شراء زوجها لتلك السيارة.

سرعان ما نفت الفنانة درة الخبر الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في لحظات، وقالت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا بمناسبة الفلانتين ولكنها ليست ملكا لي أو لزوجي".