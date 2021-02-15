منهم 3 مفتوحة.. 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني، في إفتتاح مباريات الفريق الأحمر لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

تقام أحداث المباراة بين المارد الأحمر وغريمه المريخ بطل السودان، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر3 قنوات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأكدت مجموعة قنوات Bein sport بث المباراة عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق عصام الشوالي.

وتبث beIN Sports Fr 4 HD max أحداث اللقاء في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي.

فيما أكدت الشبكة بث أحداث اللقاء عبر المنصة الإلكترونية beIN Sports Connect، وهي خدمة عبر شبكة الإنترنت من أجل إتاحة الفرصة للمتابعين خارج المنزل متابعة المباراة.

وكشف قنوات on time sport عن بث مباراة الغد بين الأهلي والمريخ، عبر التردد الأرضي للشبكة وبتعليق صوتي مصري.

تردد قناة مكسبي المفتوحة علي النايل سات

فيما أكدت قناة مكسبي العربية نقل المباراة عبر ترددها المفتوح علي القمر الصناعي النايل سات، ويمكنك إستقبال التردد علي:

القمر الصناعي هو: نايل سات

تردد القناة : 11411 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 4/3.

يذكر أن القناة العربية " مكسبي" قامت ببث مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الماضية في نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا.

قناة سودانية تبث مباراة الأهلي والمريخ

وأعلنت قناة De tv السودانية، بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر التردد المفتوح لها علي القمر الصناعي "سوسات1" ، ويمكنك إستقبال القناة علي التردد 11782 أفقى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدا في تمام التاسعة مساء، بين الأهلي والمريخ السوداني علي استاد القاهرة الدولي بصافرة تحكيمية للحكم الدولي سيكاوزي.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي بتشكيل يغيب عنه عدة لاعبين أساسين عن الفريق الأحمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: أجاي – أقفشة - محمد شريف - والتر بواليا.