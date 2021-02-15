وزيرة الهجرة على مائدة التنسيقية: نتعاون مع المصريين بالخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن في مقر التنسيقية، إن وزارة الهجرة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.

نبيلة مكرم: المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة

وأضافت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم:" المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.

وتابعت الوزيرة بقولها، إن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر.

وأشارت إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية، بما يعود

عليه بالنفع وعلى الدولة بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.