وزيرة الهجرة على مائدة التنسيقية: نتعاون مع المصريين بالخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن في مقر التنسيقية، إن وزارة الهجرة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.
نبيلة مكرم: المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة
وأضافت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم:" المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.
وتابعت الوزيرة بقولها، إن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر.
وأشارت إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية، بما يعود
عليه بالنفع وعلى الدولة بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.
ويشارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.
ويدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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