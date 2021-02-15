يلتقي الأسماعيلي بالزمالك، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، بعد غد الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، علي أستاد القاهرة.
3 أزمات تواجه الإسماعيليبات ملف اتخاذ القرارات داخل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قصة كل موسم، فهناك إنقسام في القرارات وإختيار اللاعبين والمهام داخل المجلس بسبب الأزمات التي يمر بها الدراويش، مما يؤثر على مستقبل الفريق خلال باقي مباريات الموسم.
الأزمة الثانية
وتأكد استمرار غياب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز، يعاني مجدي من إصابة قوية في العضلة الأمامية، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، فيما غاب عن مواجهة لافيينا في كأس مصر، وفي نفس السياق يغيب عن الدراويش محمد بيومي الظهير الأيمن لمعاناته من إصابة عضلية.
منهم 3 مفتوحة.. 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا
الأزمة الثالثةفي حين تلقت اللجنة الخماسية التى كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق. وأعلن المستشار مجدى المتناوى المحامى الدولى ومحامى نادى نجوم المستقبل قرار رفض طعن الإسماعيلى ووجوب دفع القلعة الصفراء 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى. وأمهل مسئولو اتحاد الكرة ، النادى الاسماعيلى 30 يوماً تبدأ من 19 يناير 2021 وحتى 18 فبراير المقبل لتسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه لنظيره نادى نجوم المستقبل، وإلا سيقوم الإتحاد المصري بخصم ستة نقاط من رصيده فى بطولة الدوري بعد إيقاف القيد الشتوى للدراويش ، ورفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات.
يحتل الأسماعيلي المركز السابع عشرة من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، من خلال 11 مباراة، فاز في مباراة وحيد، وخسر 5، وتعادل في خمس مباريات، وسجل 7 أهداف، وتلقت شباكة 14 هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثلاث كوارث تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.