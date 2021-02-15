ثلاث كوارث تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

يلتقي الأسماعيلي بالزمالك، في الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، بعد غد الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، علي أستاد القاهرة.

الأزمة الثانية

وتأكد استمرار غياب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز، يعاني مجدي من إصابة قوية في العضلة الأمامية، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، فيما غاب عن مواجهة لافيينا في كأس مصر، وفي نفس السياق يغيب عن الدراويش محمد بيومي الظهير الأيمن لمعاناته من إصابة عضلية.

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الأزمة الثالثة

في حين تلقت اللجنة الخماسية التى كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق. وأعلن المستشار مجدى المتناوى المحامى الدولى ومحامى نادى نجوم المستقبل قرار رفض طعن الإسماعيلى ووجوب دفع القلعة الصفراء 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى. وأمهل مسئولو اتحاد الكرة ، النادى الاسماعيلى 30 يوماً تبدأ من 19 يناير 2021 وحتى 18 فبراير المقبل لتسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه لنظيره نادى نجوم المستقبل، وإلا سيقوم الإتحاد المصري بخصم ستة نقاط من رصيده فى بطولة الدوري بعد إيقاف القيد الشتوى للدراويش ، ورفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات.

يحتل الأسماعيلي المركز السابع عشرة من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، من خلال 11 مباراة، فاز في مباراة وحيد، وخسر 5، وتعادل في خمس مباريات، وسجل 7 أهداف، وتلقت شباكة 14 هدف.