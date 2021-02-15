وزير التعليم من البرلمان:مطلبناش "تعريفة" من حد للتطوير ورغم ده كله بنتجرس علي الفيس بوك

عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب، حيث صرح الوزير بأن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة قد تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا.

وأضاف شوقي لنواب لجنة التعليم: نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة" واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لايسألنا الكثيرون: كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية.

مجلس النواب ووزير التربية والتعليم

واستطرد: نلجأ مؤخرا للحلول الأبتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيق مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم في عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.

واستطرد الوزير: كل مايتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.

ولفت إلي إن كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها ٥ جنيه، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.

وقال شوقي للنواب: كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ الاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".

واكد الوزير على أننا قدمنا وعود في شهر أكتوبر الماضي، تم تنفيذها في ديمسبر، موضحا " ده شغل كبير من ناس محترفة"، مضيفا: نعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من ١٢٠ كتاب تفاعلي، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب في مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم نلاقيهم.

المكافأة تخضع للضرائب وسفر الأعضاء بضوابط...دوت الخليج ينشر لائحة مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب

وقال إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض مواد ومقررات ومناهج، عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أساليب للإضاءة وعرض المحتوى بشكل جذاب تماما كالاستديوهات الإعلامية وتابع شوقي: الوزارة لديها أيضا خدمة البث مباشر، تماما كشبكة "نتفليكس" وشاهد وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الأتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.

ولفت إلي إننا في الوزارة نحرص على ألا يكون هناك احتكاك بالتحديثات التكنولوجية لمن هم أقل من 4 ابتدائي، حفاظا على مهاراتهم في أن يكتبوا بأيديهم وأن يتعلموا تربويا بشكل سليم، ثم يكون هناك احتكاك بالتكنولوجيا.

وتابع وزير التعليم: لازلنا في احتياج لكسب ثقة الأهالي في الإقبال على المنصات التكنولوجية للوزارة، والتي تحفل بكافة المناهج والمقررات، ولكنهم يصرون على إرسال الأبناء للدروس الخصوصية، وهو أمر نسعى لإصلاحه ومعالجته.

واستطرد: الوزارة لديها منصة لتسجيل الشكاوى من أي خلل يواجه أولياء الأمور، ورغم ذلك الناس تلجأ "للهاشتاجات" على مواقع التواصل، وتفسيري أن الأمر نفسي، فالجاد في شكوته يسلك المسارات الجادة ويسجل الشكاوى من خلال تلك البوابة، أما من يريد "تجريس الوزارة" فيلجأ للفيس بوك، وهو أسلوب استنكره.

واختتم الوزير: هناك دول تريد مننا نقل تجربة توفير آلاف الفيديوهات والمحتويات التفاعلية الني نشرناها لتحديث المناهج التعليمية، وأن رسالتي للأهالي أن الاعتماد على تلك الفيديوهات المحدثة على أعلى مستوى يوفر "الوقت والمال".

يشار إلى أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس والوزير طارق شوقى،خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.

وذكر حينها: نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".