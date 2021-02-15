غيابات بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال

يلتقي الأهلي المريخ السوداني غدا في الساعة التاسعة مساء، في إقتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، علي أستاد القاهرة الدولي.

وأعلن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني عن قائمة صفوف القلعة الحمراء أمام المريخ السوداني.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

محمد هاني - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود وحيد.

أليو ديانج - السولية - أكرم توفيق - حمدي فتحي - "أفشة".

جونيور أجايي - "كهربا" - محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.

ويغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة.

وأعلن الإتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم المباراة، ويتكون من الزامبي جاني سيكاوزي حكما للساحة ، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

وأثار تعيين الزامبي جكما لمباراة المارد الأحمر، مخاوف جمهور الأهلي بعد تردد شبهوات كثيرة بالحكم خلال المباريات الماضية.

في حين حصد المارد الأحمر المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بقطر وفاز بالميدالية البرونزية.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن يجب أن نستعد للمواجهة أمام المريخ لأنها قوية، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة.

وأكمل: "الأهلي يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل، والفريق يركز في كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا للظروف والتحديات التي تواجه الأهلي في البطولة بشكل عام".

بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر3 قنوات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأكدت مجموعة قنوات Bein sport بث المباراة عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق عصام الشوالي.

وتبث beIN Sports Fr 4 HD max أحداث اللقاء في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي