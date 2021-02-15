عمرو عزت: أفريقيا محظوظة بتواجد الرئيس السيسي ومصر مشغولة دائماً بتنمية القارة

قالت النائب عمرو عزت، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب إن التعاون الافريقي ومصر علاقة تعاون قديمة قدم التاريخ، ولم تنقطع أبداً إلا لظروف سياسية تلاشت.

عمرو عزت: مصر أول دولة مركزية فى التاريخ

وأضاف عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان دور المجتمع المدني في النهوض بالدول، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أن الدولة المصرية هي أول دولة مركزية في التاريخ، والعلاقات المصرية الأفريقية منذ فجر التاريخ، ومصر تولي اهتماماً كبيراً جدا بالدول الأفريقية.

وتابع، قائلاً: «الدولة المصرية محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن أن علاقتنا بالدول الافريقية علاقة تكامل لا تقاطع، وعندما تولينا رئاسة الاتحاد الافريقي أولينا اهتمامنا بكل الدول، وقبل تولينا رئاسة الاتحاد الافريقي أطلقنا مبادرات لتنمية افريقيا، ودشنا مبادرة 2030 المصرية لتنمية افريقيا، وهي المبادرة الشبيهة بمادرة 2063 لتنمية أفريقيا، وفي تسنيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصلنا لنقطيتن مهمتين، الأولى لن يتم تنمية الدول النامية قبل القضاء على الإرهاب والقضاء على بعض الظواهر كالهجرة غير الشرعية».

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عددًا من النواب، مثل النائبة أميرة صابر، والنائبة سها السعيد، ووزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسي.