السيد القصير بلجنة الزراعة بمجلس النواب: لدينا جهود ستنتج مزيد من الخدمات لصالح المزارعين

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد ومازال يشهد تطورا كبيرا، حيث تم تناول عدد من المحاور الإضافية للتطوير بجانب الموجود فى خطة الحكومة ورؤية الدولة، فيتم العمل وفقا للخطة الموضوعة وتوجيهات القيادة السياسية، وأن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات، خاصة وأن الوزارة كانت فى حاجة لذلك، وتمكنا من إعداد منظومة لهيكلة الوزارة ودمج بعض القطاعات وتم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهذا كان من أهم المحاور فى الإصلاح الهيكلى والتشريعى سينتج عنه مزيد من الخدمات لصالح المزارعين.

وزير الرزاعة بمجلس النواب

وأضاف القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، نعمل على بعض الموضوعات المرتبطة بالموضوعات القومية، متابعا:" لدينا 9.4 مليون فدان نصيب المواطن قيراطين، ومن يتحدث بأن الماضى كان هناك خير كثير، فى الحقيقة فى الماضى كان تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان، ولكن بعد الزيادة السكانية الكبيرة أصبح نصيب الفرد قيراطين".

وتابع وزير الزراعة والرى:" ولعل مشروع التوسع الأفقى من أبرز المشروعات التى ستواجه هذه الأزمة، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والتوسع، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد، وخلال الفترة الأخيرة نخوض هذا الملف بقوة، ولكى نكون مطمئنين للنتائج يتم هذا الحصر بدقة وليس فريق الوزارة فقط، بل إشراك عدد من الجامعات المصرية، حيث يتم الآن العمل على استصلاح 456 ألف فدان فى سينا، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة فى الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما يوجد به من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف، ولعل محطة المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع فى العالم أكبر دليل على الجدية فى اقتحام هذا الملف، وبدأنا نتخذ الإجراءات الفعلية للبنية التحتية، وأن مثل هذه المشروعات تتطلب مليارات من الجنيهات.

ولفت إلي إن تطوير منظومة الرى من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وفى 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة، وفيما يخص الأراضى القديمة والتى تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب ان تتحول للرى بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال ثلاثة سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة فى الأراضى القديمة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع القصير:" لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضى، يتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها فى المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، و أراضى توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقى، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".

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وطالب القصير، أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على عمليات تطوير منظومة الرى، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط".