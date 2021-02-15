أميرة صابر: التشابك بين الحكومة والمجتمع المدني هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن بمقر التنسيقية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، كما يجسده الضيوف اليوم علي مائدة التنسيقية، هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة.

أميرة صابر: تجربة التنسيقية أثبتت نجاحها

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أميرة صابر:" الجلوس على طاولة واحدة هو ما يقوي المجتمع المدني، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، حيث أثبتت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب نجاحها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أميرة صابر، على ضرورة نقل صوت الأحزاب، لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدني للنهوض بالدولة، وأن الفاعل الرئيسي اليوم هو الشباب.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الآن مائدة مستديرة، بحضور وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، ورئيس المجلس الأعلى للمرأة، مايا مرسى، وأعضاء من نواب الشيوخ والبرلمان.