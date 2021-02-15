وزيرة الهجرة تطلق مبادرة " بـ ١٠٠ ست " من مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

سفيرة الهجرة بتنسيقية شباب الأحزاب
أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان " ب ١٠٠ ست".
نبيلة مكرم تدعوا شباب التنسيقية للمشاركة
ودعت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المائدة المستديرة المنعقدة الآن بمقر التنسبقية تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية".
والمائدة المستديرة التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضم عددًا من نواب البرلمان والشيوخ، ومنهم النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، ووزيرة الهجرة، نبيلة مكرم.
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