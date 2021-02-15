محمد السلاب: التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للموارد المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.
وزير البترول أمام مجلس النواب
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب: القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في هذه السياسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير.
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وأشار السلاب، إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، إلى أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
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