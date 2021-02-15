وزير الزراعة: لا نستورد دواجن وحققنا 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا لا نستورد دواجن، وحققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج 13 مليار بيضة و1.4 مليار طائر سنويًا.





وأكد وزير الزراعة، أنه لا يتم استيراد دواجن وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد غير حقيقى، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن أن يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، متابعًا : "من يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول". وأشار القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا:" هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها؟، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى أن هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلينا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".

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