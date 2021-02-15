بدء حفل تأبين المستشار مقبل شاكر بنادى القضاة

جدة - نرمين السيد - وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، وعدد كبير من قضاة النيابة العامة، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة.
وسبق وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قائلًا: إن نادى القضاة يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة؛ إذ أفنى الفقيد حياته فى خدمة القضاء، حيث تدرج طيب الله ثراه فى المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
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