السيسى يطلع على الموقف الإنشائى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقىـ، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت، وفى مقدمتها مركز مصر الثقافى الإسلامى، وساحة الشعب، والنصب التذكارى، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للنقل والحافلات، ومحطات القطار، ومداخل ومخارج العاصمة، فضلاً عن تنسيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية.

كما اطلع الرئيس على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحى الدبلوماسى، والذى من المقرر أن يضم المجتمع الدبلوماسى المعتمد فى مصر من مبانى وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية، ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كافة الخدمات الشاملة ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضارى على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، لتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الجديدة.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، بما فى ذلك الموقف التنفيذى الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية الهندسية المتعلقة بالمرحلة الأولى لتطوير 1.500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، كما تم فى هذا السياق عرض التصميم الهندسى للبيت الريفى النموذجى بالقرى وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.

كما تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر" على نهر النيل بالقاهرة، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، والتى من شأنها أن تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وسرعة التنقل وخفض التلوث.

واطلع الرئيس على مخططات تطوير منطقة الكيلو "4,5" بشرق القاهرة والتى تضم عزبة الهجانة، حيث وجه باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة ليعكس مساعى تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.