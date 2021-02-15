حرس الحدود تضبط 144 قطعة سلاح وتدمر 4 فتحات للأنفاق بشمال سيناء خلال يناير

جدة - نرمين السيد - ونجحت القوات، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، فى ضبط "3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء فضلاً عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية"، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات للأنفاق بشمال سيناء.

كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس، أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات، فى ضبط 963 كيلو جرام حشيش و548 كيلو جرام بانجو و47 كيلو جرام أفيون، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وأيضًا تم ضبط 140عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، و535 ألف قرص مخدر و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 طنًا من الحجارة المخلوطة بالذهب.

وفى سياق متصل ألقت قوات حرس الحدود، القبض على 170 فردًا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 3740 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهارًا فى تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.