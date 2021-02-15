السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام في الفيوم وسداد ديون أسرتها  

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمساهمة في سداد الديون المتراكمة على أسرة الطفلة شهد عصام والتى تبلغ من العمر ١٣ سنة وتقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها، واستبدال التوكتوك المتهالك بتريسكل لكي يعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهي الصغر للأسرة يدر عليها دخلا شهريا.

كما وجه الرئيس بدراسة إلحاق الطفلة بالتعليم المجتمعي وكذلك تحمل مصاريف علاج الأم من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وتوفير كرسي متحرك لها لمساعدتها على التحرك حيث تعانى من الشلل النصفى وعدم القدرة على الاتزان، كما تم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

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