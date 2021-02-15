فى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما نشرته صحيفة الأخبار بشأن قصة الطفلة شهد عصام والتى تبلغ من العمر 13 سنة وتقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم و تركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات رئاسية بعلاج أم الطفلة شهد عصام بمركز طامية.. وسداد ديون الأسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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