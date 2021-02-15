دعمًا لسارة الأمين.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة «بـ100ست في الخارج»

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان " بـ100ست في الخارج".
ودعت مكرم، شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المائدة المستديرة المنعقدة الآن بمقر التنسبقية تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية".
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