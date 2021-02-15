الأنبا إرميا: شهداء ليبيا أكدوا صلابة الإيمان وأنهم لم يهابوا الموت

قال نيافة الحبر الجليل الانبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن شهداء ليبيا أكدوا صلابة الإيمان وأنهم لم يهابوا الموت او الوعيد.

وأضاف نيافة الأنبا إرميا - في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تذكار شهداء الإيمان والوطن بليبيا - ان الموت ليس نهاية او حزن ولكنه بداية لحياة أبدية جديدة لا تنتهى.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار شهداء مصر في ليبيا، وتحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور( الشهداء)، بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأهالي الشهداء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كافة القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوى الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، كما أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.