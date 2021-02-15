انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار مصر اليوم| موجز من أهم أخبار اليوم بكل التطورات 15 فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم أخبار مصر اليوم ملخصة عن جميع الأحداث الجديدة لتتمكنوا من متابعة التطورات داخل جمهورية مصر العربية أولًا بأول، وإليكم موجز أخبار مصر.

وفاة البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق من أخبار مصر المؤسفة

فقد توفي اليوم الموافق 15 فبراير 2021 الأستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب سابقا عن محافظة بور سعيد ورئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

ووفقا للأخبار فقد نعي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى عن وفاته المنية صباح اليوم، بعد مشوار طويل من العطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

قرار رفضه الرئيس السيسي عند مناقشة تفاصيل استئناف الدراسة

فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن مصر أفضل بكثير من بعض دول العالم التي قامت بإلغاء امتحاناتها بسبب جائحة كورونا، وعقب مصر استطاعت تحقيق هذا النوع من الامتحانات ونجحت فيه موضحا أن عدد كبير من الدول قامت بإلغاء الامتحانات.

فقد قررت اسكتلندا إلغاء التعليم لهذا العام وإعادة العام الدراسي العام المقبل، لكن الرئيس السيسي رفض أن يحدث ذلك في مصر حتى لا يضيع عام من عمر الطلاب.

أحدث أخبار مصر اليوم عن خطة بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

أشار شوقي ضمن أخبار مصر خلال مداخلة تليفونية إلى أنه قرر عقد امتحان واحد تحريري لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول، والحضور يوم واحد فقط لمدة 3 ساعات والذي أعلنه بمؤتمره الصحفي وذلك لمحاولة تقليل عدد الطلاب أثناء الامتحانات ولتحقيق التباعد الاجتماعي بحيث يكون بكل لجنة 7 طلاب فقط وهي فكرة مبتكرة، أما بالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سيتم إجراءها إلكترونيا في المدارس ليتم امتحان مدتين في اليوم بحيث يذهب طلاب الفرقة للامتحان 5 مرات فقط.

¶ تعرف أكثر عن الخطة النهائية للإمتحانات وألية إستكمال الدراسة

الموجة الثالثة لفيروس كورونا تضرب مصر

فقد قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما تراجعت في قارتي أوروبا وأمريكا عادت مرة أخرى وبالزيادة. وقد بدأت الموجة الثالثة وزادت عدد الإصابات ووصلت للقمة ثم تراجعت.

فقد توقع الدكتور حاتم أن تبدأ الموجة الثالثة في مصر أخر شهر مارس وبداية شهر أبريل لكي تعود معها زيادة عدد الإصابات بالفيروس مرة أخرى.

وتابع بأنه لديه أمل في أن تساهم التطعيمات واللقاحات التي بدأ إنتاجها في عدد من دول العالم أن تساهم في منع ظهور أي موجات أخرى من فيروس الكورونا بعد الموجة الثالثة.

سبب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في مصر عن دول العالم

من ضمن أخبار مصر اليوم. قد أشار الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق إلى أن انخفاض الإصابات في مصر مقارنة بدول أخرى يرجع إلى أننا نسير بنهج لا يقوم على عمل تحاليل كثيرة لفيروس كورونا حيث توجد مدرستين لهذا الأمر:

المدرسة الأولي تتمثل في عمل تحليل مسحة الفيروس ونجد أن أكثر من مليون شخص يقوم بعمل المسحة وهذا موجود في دول مثل الأمارات وأمريكا وأوروبا.

أما المدرسة الثانية وهي أن الدولة لا تقوم بعمل مسحات لفيروس كورونا إلا للمرضي والمسافرين ومن لا يستجيب للعلاج أو الذي يذهب للمستشفى.

ولذلك نجد أن العدد المعلن للإصابات في مصر هو أقل من عدد الحالات المصابة بفيروس الكورونا.

تحذيرات وأخبار عن مادة مسرطنة تضاف لعجين الخبز

فمن خلال الأخبار فقد حذر عطية حماد عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية أصحاب المخابز السياحية والبلدي من استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في تحسين الخبز.

وقال إن من يستخدم هذه المادة المسرطنة سوف يعرض نفسه للمحكمة العاجلة، وسيتم غلق المخبز وسحب الرخصة بشكل نهائي.

وأوضح عطية حماد إلى أن الرغيف البلدي المصري لا تضاف فيه هذه المادة التي حذرت منها وزارة التموين منذ أيام قليلة والتي تم نشر منع استخدامها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن رغيف الخبز عبارة عن دقيق بلدي وخميرة وملح وماء دون أي إضافات عليه.

طلب من وزيرة الصحة للمصريين

حيث ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المواطنين المصريين بضرورة ارتداء الكمامات أثناء التواجد في المواصلات العامة لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وأخر.

وضرورة المداومة على غسيل اليدين باستمرار أو فركهما بالكحول وتجفيفهما جيدا.

وقد جاءت هذه المناشدة بعد توقع الوزيرة لارتفاع عدد إصابات الكورونا خلال شهر أبريل ومايو، وطالبت من كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وفي حالة الخروج يجب الالتزام بالكمامة وعدو لمس الأسطح.

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فقد شهدت أسعار الذهب استقرارا مقارنة بالأسبوع الماضي وذلك لكل أعيرة الذهب بعدما شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق وصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020.

واليك أسعار الذهب اليوم

عيار 24 __ 907 جنيه مصري

عيار 21 __ 794 جنيه مصري

عيار 22 __ 832 جنيه مصري

عيار 18 __ 681 جنيه مصري