النائبة هادية حسني: مصر تمثل نموذج ريادي لدول أفريقيا

قالت النائب هادية حسني، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب إن مصر دائماً تمثل نموذج ريادي لدول أفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت أفريقيا كبطلة رياضية تثل القارة بأكملها في العديد من المحافل الرياضية الدولية.

هادية حسنى: مصر تدعم الدول الإفريقية

وأضافت عضو مجلس النواب، هادية حسني، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان دور المجتمع المدني في النهوض بالدول، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أنها دائما ما ترى انبهار كبير من شعوب الدول الإفريقية بدورنا في مصر لدعم القارة وتنميتها.

تنعقد المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الآن، والذى يحضرها وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسي، والنائبة سها السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب.