وزير الأوقاف من البرلمان: هنحارب نساء الإخوان بزي موحد للواعظات

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأئمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الأوقاف فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف.

وقال الوزير: " في عهد الرئيس السيسي، حدث تحول نسبي في مرتبات الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخري في المجتمع، وما قمنا به في هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفي في جهات أخري"

وزير الأوقاف ونساء الإخوان

وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "علي السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.

واستعرض وزير الأوقاف إجراءات تحسين أحوال الأئمة وما تم خلال فترة تولي رئیس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: "عند تولي منصب الوزارة وقبل تولي الرئيس كان إجمالي ما يتقاضاه الإمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وبلغت بعد الاستقطاعات حوالي 860 جنيها، والآن أقل إمام يتعين بالليسانس 4075 جنيها بزيادة 216 %، ويتقاضى الحاصل علي الدكتوراة 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه، فأقل زيادة للأئمة حديثي التعيين بلغت 2787 جنيها، في حين بلغت زيادة الأئمة الحاصلين على الدكتوراة 3943 جنيها، بالإضافة لتوفير الزي لهم".

وتابع: "وبالنسبة لهيئة الأوقاف فقد بلغ إجمالي ما تحققه 560 مليون جنيه بالسنة، هذا المبلغ تدرج بعد ضبط أحوال الهيئة إلي مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه بزيادة 900 مليون جنيه إضافية".

واستكمل الوزير: "بالرغم من أزمة كورونا والأحداث التي تمر بها دول العالم، فهيئة الأوقاف في العام الماضي حققت إيرادات بنسبة مليار وخمسمائة وأربعين جنيها، وهذا العام في السبعة أشهر الأولي حققنا نسبة نمو بالإيرادات 20.8% بما يقرب من 163 مليون جنيه زيادة عن نفس المدة من العام الماضي".

وبشأن توفير زي الأئمة، قال مختار جمعة: "الوزارة لديها مصنع لتصنيع الزي الرسمي، ولكن المصنع لا يكفي لتصنيع الزي العدد الأئمة، فقد تعاقدنا مع شركة المحلة للغزل والنسيج، وفي شهر فبراير الحالي سيتم تسليم الزي الأول للأئمة، ومن خطة الوزارة تسليم الزي ثلاث مرات كل عامين حتي يظهر بالمظهر اللائق، وهذا من الموارد الذاتية للوزارة ومن مصنعها"

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ولفت إلي إن الوزارة ستغلق الباب علي نساء جماعة الاخوان ، وتحركاتهم في الدعوة من خلال الاستعانة بعدد من الواعظات ، حيث سيتم تخصيص زي موحد لهن ، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بابرام اي اتفاقيات مع المقاولين لبناء مساجد جديدة ، الا بعد التأكد من توافر عدد من الاشتراطات منها تركيب اللمبات الموفرة وقطع المياة الموفرة .

وفيما يتعلق بتساؤلات النواب ، بشأن اعتماد الاطفال علي حفظ القرآن دون الفهم ، اكد مختار جمعة ، ان كل المسابقات التي تطلقها الوزارة تقوم علي فهم مقاصد القرآن ، ولا يتم عمل أي مسابقة سواء علي مستوي تعيين الائمة او الخطباء الا باجراء اختبارات فهم المقاصد مع الحفظ .

وتابع :" لابد ان ننتقل من مناهج الحفظ والتلقين الي مناهج الفهم والتفكير ".

واكد الوزير ان الدولة تعتمد علي منهج تطبق نظام التقييم الشمولي ، مثلما يحدث في المدارس اليابانية ، لافتا الي ان ذلك النظام انعكس بصورة ايجابية في بناء الشخصية الثقافية.

واكد الوزير ردا علي ما طرحة احد النواب ، عن عدم الاستعانة بخريجي الازهر في مساجد الوادي الجديد ، انه عندما كان يطرح مسابقات لتعيين الائمة في محافظتي مطروح والوادي الجديد ، كان عدد المتقدمين قليل بسبب عدم وجود كليات لجامعة الازهر بتلك المحافظتين .

واشار الي انه لن يتم السماح بصعود المنبر لأي شخص غير مؤهل، ولن يتم السماح ايضا لمن لديه ميول أو الخلايا النائمة لافتا الي ان هناك عدد من الواعظات اللاتي يعملن طبيبات ومهندسات ، وتم تأهيلهن ويؤدين حاليا بشكل كفء جدا .

وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، ان الاختبارات التي تجريها وزارة الاوقاف مهمة وذلك حتي لاينهار الأمن القومي بسبب صعود غير المؤهلين للمنابر .

وأضاف ان الدكتور محمود زقزوق ، وزير الاوقاف الأسبق ، شكل لجان لعمل اختبارات لاختيار الائمة وكان عضوا في تلك اللجنة ، وتقدم لتلك المسابقة 12 ألف من خريجي الأزهر ولم ينجح منهم سوي 2000 فقط .

وشدد علي انه يتفق مع وزير الاوقاف علي ضرورة اعداد اختبارات لجميع المتقدمين ، لان اذا كان خريج الأزهر ليس كفئا فلا يرتقي ان يصعد المنبر .