وزير البترول : خارطة طريق للنهوض بالتعدين و إقرار خريطه جيوليجيه

قال المهندس طارق الملا وزير الطاقه والثروة المعدنيه أن قطاع التعدين في مصر مكنش واخد نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقه نظرا لعدة أسباب منها التحديات اللي كانت بتواجهه قطاع التعدين وتم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها خارطة طريق باقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدىن من خلال مجلس النواب.

و اضاف الملا بأنه يوجد الآن خرايط رقميه لكل المعلومات المتاحه لاي مصنع ويستطيع ان يقدم ويحصل على كل البيانات واصبح هناك رغبه من الشركات العالميه في الدخول في المزايدات المطروحه

وزير البترول في مجلس النواب

و قال خلال اجتماع لجنة الصناعه برئاسة المهندس معتز محمد محمود بأن الإطار التشريعي لم يكن يجذب اي مستثمر في قطاع التعدين ولم يكن بالقدر المطلوب بالاضافه إلى العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين من إخلال استخدام آليات أسهل ومحفزات في موضوع وصلاحيات أكبر في الثوره المعدنيه وتم عمل خريطه جيوليجيه أستثماريه تم طرحها على العالم والمستمر المحلي وطرحها للسوق العالمي وكذلك نظام التراخيص الجديد مزايدات تعبر عن هذا الفكر الجديد.

أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ان هناك شكاوي من المستثمرين ، تقدم بها البعض للجنة بان سعر الغاز الطبيعي في مصر اعلى من العالمية.

و اضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، ان اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠

واشار محمود الى ان اعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزرات المختلفة لجذب المستثمرين.

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فيما قال طارق الملا وزير البترول ان هناك تحديات تواجه قطاع التعدين كما انه لا توجد خريطة واضحة ، مضيفا ان المحاجر والمناجم جزء اصيل

وقال وزير البترول اننا بدانا عملية تحديد التحديات التي تواجهنا، موضحا اننا عرفنا ان الإطار التشريعي به تحديات وازمات لم تجذب اي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما هناك بيروقراطية التراخيص

و لفت الوزير انه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس