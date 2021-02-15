طبيب يبيع مولود لتعثر والديه في تسديد تكاليف المستشفى

تجرد طبيب من الرحمة والانسانية، ليتحول من دكتور يخفف آلام المرضى لمجرم باع ضميره وأخلاقه وقرر ان يقوم بأقصى الجرائم وحشية، فباع مولود عمره ساعات مستغلًا مهنته كطبيب "نساء وتوليد".

أم تعرض طفلتها للبيع عبر السوشيال ميديا مقابل 50 ألف جنيه





وأوضحت قناة تلفزيون "آري نيوز" الباكستانية إن طبيبًا في إقليم البنجاب بباكستان باع رضيعًا حديث الولادة بدون علم أهله، لتعثر والديه عن دفع تكاليف عملية "التوليد"، في المستشفى حتى يقتطع من ثمنه مقابل الخدمة.

طبيب يبيع مولود أسرة فقيرة ليحصل على تكاليف المستشفى

ونقلت القناة أن الأجهزة الأمنية الباكستانية كشفت تفاصيل الواقعة بأن "امرأة فقيرة أنجبت رضيعا في مستشفى خاص في تولامبا قبل بضعة أيام ولم يتمكن الزوجان من تسديد الفواتير الطبية، وحاول الطبيب أن يقنع الزوجان بيع طفلهم الرضيع للاستفادة من ثمنه ودفع مصاريف المستشفى ولكنهم رفضوا بشدة، ليستغل غيابهم ويأخذ المولود الجديد عنوة ويبيعه إلى شخص يدعى فيصل بعد أن فشل في إقناع الوالدين".

الزوجان يقدموا بلاغ ضد الطبيب الذي باع طفلهم الرضيع

وحين عاد الزوجان اتصدموا بغياب طفلهم وكشفوا صفقة الطبيب الدنيئة، وسرعان ما قدم والد الرضيع شكوى ضد الطبيب لدى الشرطة التي تحركت على الفور، وتدخلت وقامت بمداهمة المستشفى واعتقال الطبيب.

ولم تنتهي القصة عند حرقة قلب الوالدين فقط بل استمر أطراف الجريمة في استفزاز الزوجين والضغط عليهم، حيث تداول أخبار عن تعرض الوالدين لضغوط من قبل إدارة المستشفى للتخلي عن المتابعة القضائية، حتى لا تتأثر سمعة المستشفى.