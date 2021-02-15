وزير التموين من البرلمان: منظومة جديدة للخبز عقب انتهاء أزمة كورونا

قال الدكتور علي المصيلحي ،وزير التموين ،إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط ، بعد انتهاء جائحة كورونا .

وزير التموين أمام مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي،بحضور احمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

واكد الوزير ،ردا علي مطالب اعضاء اللجنة بالتوسع في انشاء المخابز لتوفير فرص عمل ، انه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز الي ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة .

وأشار الي ان تحرير منظومة المخابز أمر جيد ، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا الي ان الدعم لنقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة اكثر مما هو الآن .

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واشار الي ان فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم علي غرار السلع التموينية ، من خلال كارت فلوس حيث سيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الارغفة التي يصرفها من خلال البطاقة ، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد . وأكد أن تلك المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد اكثر مما هي عليه الآن .

