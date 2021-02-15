من هي مروة عيد التي أشعلت حرب السوشيال ميديا بين جمهوري الأهلي والزمالك ؟

شهدت الساحة الرياضية ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، أحداث ساخنة بين جمهور الأهلي والزمالك، بسبب الإتهامات المتبادلة بين الجمهورين حول وجود وقائع تنمر، سواء على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، ومروة عيد لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد ونيس الفرنسي الحالي. أزمة مروة عيد بداية الأزمة كانت بعد أن نشر مايكل أيوب أحد قادة السوشيال ميديا الزملكاوية، صورة للاعبة نيس الفرنسي، اتهمها فيها بأنها تطلق حملات تنمر مكثفة ضد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب القلعة البيضاء، الأمر الذي أثار جمهور الزمالك ضدها، وانهالت عليها التعليقات الغاضبة والساخرة، والتي اضطرتها لتقديم ببلاغ للنائب العام ضد مايكل أيوب عبر محمد رشوان محامي اللاعبة. ومنذ الإعلان عن لجوء لاعبة الأهلي السابقة للقضاء، انقسم الوسط الرياضي بين مؤيدين لمروة عيد، ويمثل هذا الإتجاه جمهور الأهلي ومحبين اللاعبة، وبين معارض للاعبة نيس ومؤيد لمايكل ويمثل هذا الإتجاه جمهور الزمالك، الذي برر موقف المخرج الزملكاوي بصور قديمة تتنمرت فيها لاعبة الأهلي السابق على محمود شيكابالا، مهاجم الفارس الأبيض.

"دوت الخليج" يستعرض قصة حياة مروة عيد التي أحدثت إنشقاق بين جمهور الأهلي والزمالك في الساعات الماضية. حياة مروة عيد تعد مروة من مواليد 27 نوفمبر عام 1986 ، لاعبة الفريق الأول لليد بالنادي الأهلي سابقا، ولاعبة حاليا في نيس الفرنسي. بدأت حياتها الرياضية بعيدا عن كرة اليد، بلعب كرة القدم وهي في الخامسة من عمرها بمركز شباب زينهم، واستمرت في لعب كرة القدم، وظلت لاعبة في نادي وادي دجلة والمنتخب المصري، وحققت لقب هداف دوري السيدات 3 مرات قبل أن تترك الساحرة المستديرة، وتتجه لكرة اليد للسيدات. بداية الإحتراف انتقلت مروة عيد لصفوف فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عام 1996، وبدأت مسيرة حافلة داخل جدران القلعة الحمراء، استمرت 14 عاما بين صفوف المارد الأحمر لكرة اليد للسيدات. خلال فترة تواجدها مع النادي الأهلي، لم تتلقى الهزيمة سوى في ثلاث مباريات فقط خلال الـ 14 عام مع المارد الأحمر. فترة التوهج مع المنتخب استطاعت الإنضمام لصفوف المنتخب المصري عام 2003، وحصدت مع المنتخب المصري العديد من البطولات والإنجازات منها بطولة إفريقيا لكرة اليد عام 2004، كما حققت لاعبة الأهلي السابقة لقب أفضل جناح أيسر في ذات البطولة، وكذلك لقب هداف بطولة إفريقيا ليد السيدات 2004 أيضا. وانتقلت منذ 11 عام لصفوف نيس الفرنسي، كأول مصرية محترفة في الدوريات الأوربية، وفي هذه الفترة حققت العديد من الألقاب منها: لقب هداف الدوري الفرنسي لكرة اليد " سيدات" عام 2014 برصيد 249 هدفا. وعاودت الإنجاز وحصدت لقب هداف الدوري الفرنسي لكرة اليد " سيدات" عام 2015 برصيد195 هدفا. وأشتهرت مروة عيد بعلاقتها القوية مع محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، حيث نشرت اللاعبة العديد من الصور التي توضح حبها للاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، تطورات جديدة في الأزمة، وسط مساعي البعض لحل المشكلة وديا، لتهدئة جمهوري القطبين .

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