كرم جبر: إجراءات قانونية ضد المواقع غير المقننة من الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال جبر، إن أحد القضايا الأساسية التى عمل عليها المجلس منذ تأسيسية هى تنظيم مسألة التراخيص، حيث اختصاصه بمنح التراخيص لكل من الصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية فضلا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التعامل أصبح "أونلاين"، وتم منع الاتصال البشرى، لا سيما وظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب، فضلا عن المشاكل التى ظهرت مع المجلس السابق حتى أن هناك تراخيص فيها أحكام أمام القضاء حول شبهة التزوير قائلا: "أجرينا نماذج شهادات الترخيص، ومستحيل أن تزور".

وتابع كرم جبر، أنه كانت هناك مهلة تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى لم تكن مقننة وضعها، والمهلة انتهت وسيتم بدءً من الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تصل إلى الغلق، قائلًا: "لا يخفى أن مصر أصبح بها كم هائل من الإصدارات والمواقع التى تصدر من بير السلم، ومحدش عارف عنها حاجة".

واستطرد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "إحنا مش بنخترع قانون فى مصر، ولا نسعى لتضييق على أحد، ولكننا نطبق ما يحدث فى العالم أجمع".

ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضًا دعم البرامج والسياسات التى تعمل على رفع الوعى لدى المواطنين والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع فى إطار تنظيمى.

ونوة إلى أن صلاحيات المجلس أيضًا الأمر المتعلق بضوابط النشر، ويوجد لائحة جزاءات للنشر، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام ونشر فى الجريدة الرسمية، وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء قناة جديدة على موقع "اليوتيوب"، تلقى الضوء على القضايا السيناوية، وسيعمل بها أبناء سيناء فقط.

وأشار جبر، إلى أن دور المجلس هو تنظيم الإعلام وليس صناعته، قائلاً: "لا يمكن أن يتدخل المجلس فى إعلام ماسبيرو أو الصحف القومية فهناك الهيئة الوطنية للصحافة هى المسؤولة عن الصحافة القومية وهناك الهيئة الوطنية للإعلام مسؤولة عن إعلام ماسبيرو، والسلطة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الهيئتين".

وأوضح أن ديون المؤسسات الصحفية يرجع تاريخها الى الخمسينات والستينيات، وهناك مشكلات فى حصيلة الإعلانات بالصحافة القومية، لكن ليس من اختصاصه الحديث عن هذه القضايا.

وأكد أن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوق فى تاريخ مصر، مشددًا على أهمية التركيز الإعلامى على الإنجازات التى يحقق هذا المشروع لصالح أهالينا فى القرى المصرية، والتركيز على الميزة النسبية لكل قرية وإيضاح الحقائق، لا سيما وأن هناك شائعات يتم ترديدها بشأن نزع الملكية، مضيفًا: "لازم نفهم المواطن لكى يكون داعمًا".

وشدد جبر، على أهمية التسويق إعلاميا للمشروعات القومية الكبرى حتى تطلع المواطنين على حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات على تحدث على أرض الواقع.

وأضاف: "يجب أن يعلم المواطن أن الدولة لا تنفق من أجل الوجاهة، الرسالة لا بد أن تكون واضحة، وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية التى تحدث على أرض مصر مكنتها من الوقوف على رجلها، لا سيما فى مواجهة كورونا".

وأشار إلى أن المبادرة التى قام بها المجلس الأسبوع الماضى فى هذا السياق من أرض السلام "شرم الشيخ" بحضور 140 صحفيا ووسائل إعلام أجنبية، لنقل حقيقة الأمن والسلام التى تتمتع به مصر، وأنها بلد آمنة.

ولفت فى السياق ذاته، إلى مبادرة الاهتمام بقضية الوعى لدى المواطنين لمواجهة المتربصين، فضلا عن فكرة بناء الوعى مع وزارة الأوقاف بحضور الإعلاميين الذين يغطون الملف فضلا عن الدعاة والداعيات.