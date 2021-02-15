جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، تكثيف جهودها بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لتطبيق المنظومة فى المحافظة قريبًا، لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بعد بورسعيد والأقصر.





ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل وصول قطار التأمين الصحى الشامل للإسماعيلية:

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزا ووحدة صحية و12 مستشفى، موزعين على 7 إدارات صحية تغطى كل أرجاء محافظة الإسماعيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. قطار التأمين الصحى الشامل ينطلق فى الإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.