غرفة عمليات بالزراعة لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية.

وذلك نظرا لموجات الطقس غير المستقرة في الرياح والامطار والمنخفض الجوي المنتظر أن تشهده البلاد خلال الأيام القادمة حسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

القصير وجه قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.

وأكد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.

ووجه أيضا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف اى أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة لمساعدتهم في تخفيف آثار هذه الظروف الاستثنائية التي تواجها البلاد .

وطالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وافادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا .

وأضاف أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن:

15500 أو 19561

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجه في وقت سابق بإصدار توصيات وإرشادات للمزارعين والمربين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لضمان وصول الإرشادات لكل المزراعين وتوعيتهم لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة.