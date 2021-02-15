نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير وزاره الزراعة من منتجات توابل الدجاج بالأسواق تحتوي علي مواد مسرطنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحذير وزاره الزراعة من منتجات توابل الدجاج بالأسواق تحتوي علي مواد مسرطنه، نشرت الجريدة ألرسمية قرارا لوزارة التموين و التجارة الداخلية، حيث حظرت وزاره الزراعة من استخدام ماده برومات البوتاسيوم في الإنتاج لجميع أنواع المعجنات والمخبوزات وذلك لاحتوائها علي ماده مسرطنه .

ومن ثم قال الأستاذ محمد فتحي سالم الأستاذ بكليه الزراعة ، أن هذه المادة كان يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، وفي سنه 1990 في اليابان حظرت من استخدام ماده برومات البوتاسيوم في صناعه المخبوزات والمعجنات عموما، حيث قامت منظمه الصحة العالمية في سنه 1993 من منع استخدام ماده برومات البوتاسيوم في صناعه المخبوزات عالميا ، وذلك لأنها لما تحتويه علي مواد مسرطنه حيث تؤدي إلي الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي .

و من جانبه، قال في برنامج مساء دي إم سي أن ماده الفيجيتار وتوابل الدجاج و اللحوم التي تستخدم في بشكل دائم في المنازل تحتوي أيضا علي ماده برومات البوتاسيوم، كما اكد أيضا علي أن استخدامها في صناعه المعجنات والمخبوزات تعطيها ملمس ناعم وتساعد أيضا علي سرعه تخمير المعجنات، واكد علي انه مصر حتي يوم امس كانت تستخدمها ولكن تم منعها من الاستخدام .

حيث تمضن قرار وزاره التموين بانه يحظر من استخدام ماده برومات الصوديوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات في المخابز،

ويحذر أصحاب المخابز البلدية والسياحية ومحلات الحلوي من استخدام ماده برومات البوتاسيوم .

حيث نصت المادة الثانية من قرار الوزارة علي انه من يخالف القرار يعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 281 لعام 1994 علي انه يتم ضبط ماده برومات البوتاسيوم وإعدامها، حيث إنها تعد من المواد ألكيميائية المؤكسدة الفوية علي شكل مسحوق ابيض اللون .

و لذلك عليكم الانتباه بشان هذا القرار وعدم استخدام تلك المادة.