القبض على سيدة جمعت بين زوجين لقضاء ليلة عيد الحب.."تفاصيل"

القبض على زوجة- ارشيفية
اجمعت سيدة في العقد الثالث من عمرها بين زوجيها الاثنين في آن واحد لقضاء ليلة عيد الحب، ليشاء القدر وتنكشف أمام زوجها الرسمي ليعرف المستور.
وزعت السيدة "س.م" مشاعرها في عيد الحب بين زوجين أحدهما رسمي والآخر عرفي، بمدينة الغردقة قبل أن تقع في قبضة أيدي ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر.
ضبط سيدة جمعت بين زوجين في آن واحد لقضاء ليلة عيد الحب
تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيدة جمعت بين زوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س.م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين.
نتيجة التحريات الأمنية
ألقى ضباط مباحث الآداب، القبض عليها أثناء تواجدها في إحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة جنوب مدينة الغردقة، في أحضان زوجها العرفي، وبمواجهتها أقرت بصحة المعلومات وأنه متزوجة عرفيا من احدهما والآخر هو زوجها الرسمي وقررت أن تقضي عيد الحب بصحبة كلاهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.
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