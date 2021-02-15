القبض على سيدة جمعت بين زوجين لقضاء ليلة عيد الحب.."تفاصيل"

اجمعت سيدة في العقد الثالث من عمرها بين زوجيها الاثنين في آن واحد لقضاء ليلة عيد الحب، ليشاء القدر وتنكشف أمام زوجها الرسمي ليعرف المستور.

وزعت السيدة "س.م" مشاعرها في عيد الحب بين زوجين أحدهما رسمي والآخر عرفي، بمدينة الغردقة قبل أن تقع في قبضة أيدي ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر.

ضبط سيدة جمعت بين زوجين في آن واحد لقضاء ليلة عيد الحب

تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيدة جمعت بين زوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س.م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين.