في الكراسي وأسقف السيارات.. القوات المسلحة تكشف طرق تهريب المخدرات

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو مصور يكشف طرق قيام العناصر الإجرامية بتهريب الممنوعات والمخدرات بطرق غير تقليدية.

العناصر الإجرامية تهرب المخدرات بأسقف السيارات

وظهر بالفيديو تهريب المخدرات بين أسقف السيارات والأرضيات الخاصة بعربيات النقل، فضلًا عن الكراسى والأبواب الجانبية وتنك البنزين، وتنوعت محاولات التهريب ولكن نجحت القوات المسلحة فى ضبطها.

وكشفت القوات المسلحة في بيان رسمي لها، نجاح قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.

نجاح حرس الحدود في إحباط الكثير من المخططات الإجرامية

وأكدت تمكن قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، ومنها ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاش و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و 90 بندقية ضغط هواء، بجانب عدد 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 4 فتحة نفق بشمال سيناء.

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ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات في ضبط 963 كيلو جرام لجوهر الحشيش، و548 كيلو جرام لنبات البانجو، و47 كيلو جرام للأفيون.

ضبط عملات وبضائع مهربة

كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية، فضلًا عن ضبط عدد 140 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير خالصة للرسوم الجمركية.

وفي نفس السياق قامت قوات حرس الحدود بالقبض على (170) فردًا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد(3740) فردًا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم ضبط عدد 535 ألف قرص مخدر، و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط عدد 15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و 122 طنا من الحجارة المخلوطة بالذهب.

ويأتى ذلك في إطار استمرار جهود قوات حرس الحدود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.