تقلبات جوية من غدا الثلاثاء| درجة الحرارة بسانت كاترين تصل للصفر

تتعرض عدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لتقلبات جوية وانخفاض بدجات الحرارة قد يصل للصفر، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الجميع من حالة عد الاستقرار التي يشهدها الطقس خلال الفترة من غدا الثلاثاء الموافق 16 فبراير، حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة وجود منخفض جوي مرتكز على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة.

انخفاض درجات الحرارة بالصعيد وسيناء قد يصل لـ 4 درجات

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا قد يصل إلى 4 درجات على بعض مدن الصعيد، وتصل إلى أقل من الصفر على مناطق في سيناء من مثل سانت كاترين.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى الرياح ستكون نشيطة على معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يزيد من الإحساسنا بالبرودة، لافتة أنه كان هناك أمطار اليوم على مناطق في السلوم ومطروح.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية غدًا

وتوقعت تساقط أمطارا غزيرة ورعدية غدا على السواحل الشمالية تمتد إلى رشيد ودمياط وبورسعيد، ومحافظات شمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

نصائح لمواجهة عدم استقرار الطقس غدًا

فيما حذرت شاكر من تجنب السفر على الطرق، خاصة في المناطق الساحلية، ووجهت بعض النصائح لكل المواطنين ومنها: عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، وتجنب الوقوف تحت اللوحات المعدنية والأشجار بسبب نشاط الرياح والعواصف على الأماكن المكشوفة، والقيادة بهدوء في حالة الخروج.