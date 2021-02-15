ضرائب جديدة علي نواب البرلمان وضوابط للسفر ... حصاد الإثنين البرلماني

مجلس النواب

· تسببت تصريحات النائب مصطفى بكري، حول الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان السابق، وعدم حضوره لجلسات المجلس، في موجة هجوم حادة شنها النواب على "عبدالعال" حيث طالبوا خلال الجلسة العامة بتطبيق اللائحة على رئيس البرلمان السابق بسبب تغيبه عن الجلسات.

· وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، إن ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكرى، إنه ذكر حزب مستقبل وطن ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور على عبدالعال، وهذه صفحة أغلقت، ولا أجد مبرر لإثارتها في أي وسيلة إعلامية وما أهمية اثارتها الان، خاصة واننا في بداية فصل تشريعى جديد وأضاف رشاد: كنت عضوا في الفصل التشريعى السابق، وشاهد عيان على الفصلين التشريعين السابق والحالى، واعرف فرق الإدارة والمشهد بينهما.

· وتابع،: الحزب لم يتباين إلا للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى النائب بكرى ورد في لقاءه وجود تباين بين الحزب وعلى عبدالعال، رافضا الزج باسماء شخصيات من خارج القاعة لادارة المشهد، مؤكدا ان كل النواب جاءوا بإرادة حرة، وعبدالعال لم يخوض الانتخابات من الأساس على رئاسة الملجس، حتى يتحكم في المشهد السياسى فيما طالب النائب عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل بتطبيق اللائحة على «عبدالعال» لتغيبه عن حضور الجلسات.

· كان النائب مصطفى بكرى كشف عن كواليس الإطاحة بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، من رئاسة البرلمان قبل ساعات من بدء الدورة الجديدة، وقال بكرى،: أنا زرت عبدالعال مرتين في منزله الأيام الماضية.. هو شخصية وطنية ودافع عن الدولة ومؤسساتها وأصدر أكثر من 850 قانونا، ممكن كان له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لابد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة.. وتابع النائب: اللعبة السياسية الخاصة برئاسته للمجلس أم لا مش بتاعتى أنا، لكن اللى أقدر أقوله إن هذا الرجل أدى بإيمان، وهو موضع تقدير من القيادة السياسية".

· وأمام انتقادات النواب لبكري علي تصريحاته قال بكري:" عندما أدلي برأي لا أنال من أي زميل ولا أنال من سمعة المجلس، ولم لم أسيء لأي زميل ولا أقدم نفسي بطل، فيما تم إغلاق النقاش في هذا الأمر والانتقال لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ.

لائحة الشيوخ

· انتهي المجلس من الموافقة علي لائحة مجلس الشيوخ وذلك فى المجموع، لتتم الموافقة النهائية عليها غدا ليتم إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

· المناقشات جاءت من بعد المادة 153 والتى تم التوقف فيها أمس الأحد، حيث أقر الأعضاء ضوابط سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وذلك بحسب المادة 234 بأنه فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

· هذه المادة شهدت جدلا حيث انتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الإعتراض"، فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.

· المجلس وافق علي على تعديل نص المادة 284 من اللائحة والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب ، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

· وقد عبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

رئيس المجلس

· جبالى قال أن المستشار عمر مروان ، وزير العدل، أعتذر عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة متابعا :"غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.

اللجنة الإقتصادية

· ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور محمد فريد رئيس البورصة وممثلي الرقابة المالية وسوق المال ووزارة المالية ، حيث أكد ممثل الرقابة المالية اعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة لما يشوبه عدم دستورية حيث التعديلات تهدف إلى لاخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، كم تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.

لجنة الإعلام

· شارك الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باجتماع اللجنة مؤكدا أن المجلس سيبدأ انطلاقا من الأيام القليلة القادمة فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية المخالفة والتى لم تقنن أوضاعها، تصل إلى الغلق وقال كرم جبر، أن أحد القضايا الأساسية التى عمل عليها المجلس منذ تأسيسيه هى تنظيم مسألة التراخيص، حيث اختصاصه بمنح التراخيص لكل من الصحف القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية فضلا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

· وأضاف جبر، أن التعامل أصبح "أونلاين"، وتم منع الاتصال البشرى لاسيما وظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب، فضلا عن المشاكل التى ظهرت مع المجلس السابق حتى أن هناك تراخيص فيها أحكام أمام القضاء حول شبهة التزوير قائلا: "أجرينا نماذج شهادات الترخيص، ومستحيل أن تزور".

· وتابع كرم جبر، أنه كانت هناك مهلة تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التى لم تكن مقننة وضعها، والمهلة انتهت وسيتم بدءً من الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية يحلها والتى تصل إلى الغلق، قائلًا: "لا يخفى أن مصر أصبح بها كم هائل من الإصدارات والمواقع التى تصدر من بير السلم، ومحدش عارف عنها حاجة" واستطرد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "إحنا مش بنخترع قانون فى مصر، ولا نسعى لتضييق على أحد، ولكننا نطبق ما يحدث فى العالم أجمع".

· ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضًا دعم البرامج والسياسات التى تعمل على رفع الوعى لدى المواطنين والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع فى إطار تنظيمي ونوه كرم جبر، إلى أن صلاحيات المجلس أيضًا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام ونشر فى الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.

· ولفت إلي أنه تم الاتفاق على إنشاء قناة جديدة على موقع "اليوتيوب"، يلقى الضوء على القضايا السيناوية، وسيعمل بها أبناء سيناء فقط. وأشار كرم جبر، إلى أن دور المجلس هو تنظيم الإعلام وليس صناعته، قائلاً: لا يمكن أن يتدخل المجلس فى إعلام ماسبيرو أو الصحف القومية فهناك الهيئة الوطنية للصحافة هى المسئولة عن الصحافة القومية وهناك الهيئة الوطنية للإعلام مسئولة عن إعلام ماسبيرو، والسلطة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الهيئتين".

· ونوه كرم جبر، إلى أن ديون المؤسسات الصحفية يرجع تاريخها الى الخمسينات والستينيات ، وهناك مشكلات فى حصيلة الإعلانات بالصحافة القومية لكن ليس من اختصاصه الحديث عن هذه القضايا.

لجنة التعليم

· عقدت اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، والذي صرح بأن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة قد تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا، متابعا نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة" واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لايسألنا الكثيرون: كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية، وكل مايتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.

· ولفت إلي إن كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها ٥ جنيه، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب وقال شوقي للنواب: كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ الاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".

· واستطرد: الوزارة لديها منصة لتسجيل الشكاوى من أي خلل يواجه أولياء الأمور، ورغم ذلك الناس تلجأ "للهاشتاجات" على مواقع التواصل، وتفسيري أن الأمر نفسي، فالجاد في شكوته يسلك المسارات الجادة ويسجل الشكاوى من خلال تلك البوابة، أما من يريد "تجريس الوزارة" فيلجأ للفيس بوك، وهو أسلوب استنكره.

لجنة الشئون الدينية

· شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باجتماع اللجنة مؤكدا أن توجه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأئمة وقال الوزير: " في عهد الرئيس السيسي، حدث تحول نسبي في مرتبات الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخري في المجتمع، وما قمنا به في هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفي في جهات أخري".

· وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "علي السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.

· ولفت إلي إن الوزارة ستغلق الباب علي نساء جماعة الاخوان ، وتحركاتهم في الدعوة من خلال الاستعانة بعدد من الواعظات ، حيث سيتم تخصيص زي موحد لهن ، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بابرام اي اتفاقيات مع المقاولين لبناء مساجد جديدة ، الا بعد التأكد من توافر عدد من الاشتراطات منها تركيب اللمبات الموفرة وقطع المياة الموفرة .

لجنة المشروعات الصغيرة

· قال الدكتور علي المصيلحي ،وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط ، بعد انتهاء جائحة كورونا، مؤكدا أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز الي ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرا إلي أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد ، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا الي ان الدعم لنقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة اكثر مما هو الآن .

لجنة الصناعه

· قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع الاثنين، مع المهندس طارق الملا وزير البترول، تطرق للعديد من الملفات الهامة، واصفا اللقاء بالمثمر، وتم وضع خطة محدده لـ آلية النهوض بقطاع التعدين في مصر، وأن الوزير أجاب علي عدد كبير من النقاط الغير مفهومة والتي استعرضها النواب في الاجتماع، حيث أكد أن الوزارة تدرس عقب انتهاء جائحة كورونا إقرار نظام جديد ومعادلة لربط سعر توريد الغاز للمصانع بالأسعار العالمية، مثل أسعار البنزين بالضبط، وذلك تماشيا مع خطة الدولة في النهوض بالصناعات الوطنية، ودعم الصناع واقرار حزم وحوافز للمستثمرين ، واللجنة اتفقت مع وزير البترول علي موافاة اللجنة بحصر كامل للمحاجر والمناجم الموجودة في مصر وكمية الغاز المتوفرة، والتى يمكن الإعلان عنها لتشجيع الاستثمار ويقوم عليها المصانع في اماكن تركيزها وانتاجها، متابعا:" اللجنة ستقر مع الوزارات المعنية خطة استراتيجية بأماكن توافر المواد الخام لعدد من الصناعات تكون استرشادية للمستثمر المحلي والأجنبي للتيسير عليه في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ".