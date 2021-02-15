سائق يقتل زوجته على غرار حركات الأفلام "الأكشن" أمام طفليها

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، إشارة من المركز الطبي بوصول جثة سيدة في العقد الثالث من العمر تدعى "بسمة علي"، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى منزل المتوفاة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب.

أظهرت التحريات، أن الضحية تزوجت من سائق يدعى "أحمد" يبلغ من العمر 32 سنة، وعاشا سويًا في منزلهم بجوار "موقف الصهران" ورزقا بـ"سما 8 سنوات" وطفل يبلغ من العمر عامين ونصف، إلا أن في تلك الليلة أتهم الزوج زوجته بالإهمال بسبب ما بدر من الطفلة الصغيرة حيث سكبت الزيت على الأرض لتشتعل الأجواء داخل المنزل.

مسرح الجريمة

تطورت المشادة لتصل إلى مشاجرة، أمسك على إثرها الزوج برقبة زوجته محاولًا خنقها قبل أن ينهي حياتها بحركة قاتلة على غرار أفلام الحركة عن طريق كسر عظام الرقبة، ولاذ بالهرب.