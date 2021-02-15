حسام غالي: نهائي القرن سيتكرر.. وهذا أفضل لاعب في الأهلي !!

أكد حسام غالي قائد الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية، عن صعوبة مجموعة الثانية بالبطولة الحالية، وتوقعه لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف غالي خلال تصريحات خاصة له عبر الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي "كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أصعب المجموعات قائلا : "أصعب مجموعة هي الثانية، التي يتواجد فيها صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري".

وتابع غالي عن حظوظ الأهلي في الموسم الحالي: " أتمنى أن يتوج الأهلي بالبطولة العاشرة هذا الموسم، وأن يجمع نهائي البطولة هذا العام مباراة القرن بين المارد الأحمر و الزمالك مرة أخرى".

وعن توقعه لأفضل لاعب في الأهلي ومن المنتظر تألقه خلال الفترة القادمة خاصة في بطولة إفريقيا : " أتوقع تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي في البطولة".

وأسترجع غالي ذكرياته عن أصعب المباريات: "أصعب وأسهل مباراة بالنسبة لي في نفس الوقت، كانت أمام الترجي التونسي في نهائي إفريقيا عام 2012، التي توج بها المارد الأحمر على ملعب رادس بهدفين لهدف وحيد".

وأختتم غالي حديثه مع الموقع الرسمي للكاف عن أفضل الفرق التي كان يفضل مواجهاتها : "بالنسبة لي، كنت أحب مواجهة فريق الترجي".

يذكر أن قرعة البطولة التي ترأس غالي سحبها أسفرت عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة من غريمه الزمالك، ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب بطل الكونغو، بجانب سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني، في إفتتاح مباريات الفريق الأحمر لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

تقام أحداث المباراة بين المارد الأحمر وغريمه المريخ بطل السودان، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر3 قنوات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات مفتوحة تبث اللقاء عبر شاشتها وترددها المفتوح.

ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الزامبي سكاوزي، بجانب الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك، حسب إعلان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.