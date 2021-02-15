تنسيقية شباب الأحزاب: إلغاء إعفاء مكافأت النواب من الضرائب إعلاء لسيادة القانون

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير لنواب الشعب على موافقتهم اليوم على تعديل المادة رقم 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والخاصة بإعفاء أي مبالغ تدفع لأعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم؛ وذلك بحذف نص الإعفاء منها.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية هذا التعديل لما يمثله من إعلاء لسيادة القانون، فإنها تثمن دور الأغلبية البرلمانية في هذا الصدد.

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كما تؤكد التنسيقية أن خطوة البرلمان في تطبيق الالتزام الضريبي على السادة نواب الشيوخ هو تأكيد على نزاهة البرلمان المصري بكل مكوناته الحزبية، وتعكس روح العمل الجماعي داخل المجلس من أجل المصلحة العامة.

ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.