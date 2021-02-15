جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إنه فى يوم 15 فبراير وقبل عشر سنوات، استيقظ المصريون على عمل خسيس جبان وهو ذبح 21 مصريًا من الأقباط على يد تنظيم داعش فى مدينة سرت الليبية، وطالب المصريون بالقصاص الذى لم يتأخر كثيرًا.





تابعت "الحديدى"، فى برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين: "فى فجر 16 فبراير كانت نسور القوات المسلحة توجه ضربة عسكرية مركزة أتت أكلها، ونتذكر اليوم الشهداء ونترحم عليهم ونوجه التحية لأبطال القوات المسلحة الذين لم يتاونوا لحظة فى توجيه ضربة دقيقة للقصاص لشهداء ومواطنى الوطن". وأضافت الحديدى: "ولأن الدراما والفن جزء مهم من توثيق الأحداث وإبقاء الحكايات حية فى ضمائر الأجيال والأمم وعقولهم، فقد قامت شركة سينريجى بإصدار فيلم روائى بمجموعة أبطال كبيرة يحكى حكاية هذه الضربة الجوية المركزة ومعارك المصريين ضد الارهاب وهو فيلم "السرب" الذى بدأ تصويره ونتوقع أن يكون جاهزًا خلال أشهر قليلة للعرض فى دور السينما. واختمت بقولها: "تبقى الدراما آداة توثيق مهمة للأحداث كى لايدركنا ويدركها النسيان". يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى عن فيلم السرب: الدراما آداة توثيق مهمة للأحداث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.