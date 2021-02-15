إيمان شاكر تكشف لـ دوت الخليج أكثر المناطق تضررا بالموجة الباردة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.





وأضافت خلال حديثها لـ"دوت الخليج"، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية سببها قدوم منخفض جوى من منطقة جنوب أوروبا يؤثر على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه يوجد هناك منخفضين الأول يسمى "المنخفض القبرصى" يتمركز على جزيرة قبرص يؤثر على مصر برياح ما بين شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بالإضافة إلى وجود منخفض جوى آخر يؤثر على طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن المنخفض الموجود متمركز على البحر المتوسط يؤثر على مصر فى مناطق السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مؤكدة أن المنخفض يجلب كتل هوائية باردة جدا قادمة من جنوب أوروبا التى تشهد الآن انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتساقط للثلوج.

وذكرت أن الكتل الباردة ستتحرك ناحية جمهورية مصر العربية مما سيكون له تأثير على انخفاض فى درجات الحرارة التى ستصل فى القاهرة إلى 12 و 13 درجة للعظمى، كما تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين 6 -7 درجات.

وتابعت: "هناك بعض المناطق الجبلية خصوصًا الموجودة بمنطقة سانت كاترين ستنخفض درجة الحرارة تحت الصفر مما ستشكل ثلوج بالمنطقة ووسط سيناء"، وطالبت المواطنين بتجنب رحلات السفارى فى الفترة ما بين الثلاثاء حتى الخميس بسبب الثلوج التى ستتكون على مرتفعات جبال سانت كاترين.

ونوهت أن المنخفض الجوى سيؤثر على انخفاض درجات الحرارة، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مستوى أنحاء الجمهورية مما يؤدى إلى اضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية خصوصًا فى البحر المتوسط، مؤكدة أن ارتفاع الأمواج ستصل من 5 – 6 أمتار تقريبًا مما سيوقف عمليات الصيد، وبشأن البحر الأحمر سيشهد حالة من الاضطراب ستكون أقل من المتوسط وتصل فيه ارتفاع الأمواج إلى 3.5 – 4.5 أمتار.

وذكرت أن معظم الأماكن الداخلية للجمهورية ستشهد حالة من نشاط الرياح تصاحبها رمال وأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة تقل معها الرؤية الأفقية، وبالنسبة لمنطقة شمال الصعيد سيصل نشاط الرياح إلى حد العاصفة.

ونصحت وكيل الاستشعار عن بعد، مرضى الجهاز التنفسى والحساسية والصدر والجنوب الأنفية الابتعاد عن الرياح والأتربة، كما يتسبب المنخفض فى تساقط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية مصحوبة بالبرًد "كتل ثلجية".