صور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء اليوم الإثنين، معرض ديارنا للحرف اليدوية، وذلك فى دورته الـ61 والتى تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.





ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية جميع المقيمين على أراضيها.

وتفقدت نيفين القباج، أروقة المعرض، واستمعت للعارضين، مشيدة بما يتم تقديمه من منتجات من حيث جودتها وأسعارها التى تناسب جميع المواطنين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن معرض ديارنا يحمل فى دورته هذا العام شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وهو ما يؤكد اعتزازنا بالاعمال الحرفية وجودتها، والتأكيد على التراث والثقافة، مشيرة إلى أن المعرض لكل المصريين، لا سيما وأن الدولة تسعى لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات.

وأضافت أن إقامة المعرض فى هذا التوقيت يوجه رسالة واضحة أننا مصممون على الإنتاج والعمل، كما أنه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض، مشددة على أن المعرض هذا العام يشهد وجود ورشة للأطفال لكى يخرجوا إبداعاتهم، ولتنشئة الأطفال على الفن، كما أن هناك اهتمام بالخط العربى وجماله، لذلك يبرز المعرض مساحة واسعة للاهتمام بالخط العربى.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن المعرض يقام سنويا فى عدة محافظات، ويقام المعرض السنوى فى القاهرة، ويعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة من المعرض تقام وفقًا للإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.

وتأتى رعاية المصرية للاتصالات لمعرض ديارنا، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الذى يمتد لمدة 3 سنوات، ويشمل عدة محاور من أهمها رعاية جميع معارض الأسر المنتجة بمحافظات الجمهورية المختلفة.