فيديو : أمين المصريين الأحرار يبحث مع رئيس العراق آثار كورونا وخطر الإرهاب

جدة - نرمين السيد - حضر فاعليات الاحتفال اللواء حاتم باشات وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وأمين عام حزب المصريين الأحرار، بدعوة كريمة من عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقى للمشاركة فى الاحتفال السنوى الكبير.

وخلال الزيارة دعا الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، اللواء حاتم باشات، إلى لقاء بقصر بغداد حضره أيضًا عدد من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس.

كما بحث اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التى تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصًا جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب الداهم.

وأكّد رئيس الجمهورية العراقية على ضرورة التعاون والتكاتف فى مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربى والإقليمى، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادى والثقافى والتنمية؛ منوّهًا إلى أن أمن وأستقرار العراق وسيادته تمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل.

كما تطرق حديث رئيس دولة العراق عن التحالف "المصرى العراقى الأردنى" وأهميته خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه لدعم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لتلك الخطوة الجادة، وطالب أيضا أن تكون زيارة الوفود وممثلوا الدول العربية وغيرها تكون بمثابة مرآه عاكسة للأحوال الحالية وما وصل إليه العراق الجديد.

كما التقى باشات برئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى بمقر إقامته وقد تناول اللقاء العديد من القضايا العربية والدولية والاقليمية وخاصة ملف العلاقات المصرية العراقية بما يحتويه من قضايا هامة تتعلق بمستقبل الدولتين والذى ينعكس على المنطقة بأكملها.

وحثّ أمين حزب المصريين الأحرار رئيس برلمان العراق، على ضرورة تبادل الزيارات البرلمانية مع البرلمانات العربية والانفتاح العراقى الإفريقى والتعاون الجاد مع المؤسسات النيابية فيها.

وأثنى أمين حزب المصريين الأحرار على رئيس البرلمان العراقى الشاب الذى لم يتجاوز العقد الثالث، ولكنه يتمتع بحنكه سياسية بالغة تمكنه من السيطرة على الاختلاف الطائفى داخل البرلمان بقدرة وكفاءة.

والتقى باشات كذلك عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقى، حيث تبادلا الحديث عن الأمور الدولية والإقليمية والأوضاع الداخلية العراقية، وتطرق إلى مناقشة المشكلات التى تعانى منها الدولة العراقية خلال السنوات الماضية ومنها الدور الإعلامى الذى يبرز السلبيات دون تسليط الضوء على الإيجابيات.

واقترح باشات، أن يكثف الإعلام العراقى دوره لمخاطبة المجتمع الدولى، وتوضيح الحقائق وإظهار الخطوات الجادة التى تمضى فيها دولة العراق؛ لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية.

كما تباحث عدد من الصعاب والإشكاليات التى استطاعت العراق اجتيازها والوصول للقوى الموحدة الآن، وتناول اللقاء الحديث عن العلاقات المصرية العراقية ودور مصر المنتظر لدعم العراق.