نجحت قائمة المرشح حسن امين نقيب محامى جنوب القاهرة فى حسم انتخابات نقابة جنوب القاهرة التى أجريت اليوم فى مقر النقابة العامة بشارع رمسيس. حصل حسن أمين على مقعد نقيب محامى جنوب القاهرة وبدر الرماح على مقعد نقيب الموسكى وحسن ابوعيسي على مقعد قصر النيل وعابدين وكرم خليفة مقعد مصر القديمة ومحمد جمال مقعد السيدة زينب ومحمد عبد الرحمن مقعد الدرب الأحمر ومحمد محمد لبيب مقعد الخليفة والمقطم ومحمد مصطفى عثمان مقعد منشية ناصر والجمالية. وشهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات محامين جنوب القاهرة.. حسن أمين نقيبا وبدر الرماح يحصد مقعد الموسكى وأبوعيسى لقصر النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.