الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسى يقود المسيرة نحو المواطنة الكاملة

جدة - نرمين السيد - أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وهو يرسى مبدأ المواطنة على كافة الأصعدة والمستويات، ويقود المسيرة نحو الطريق إلى المواطنة الكاملة، وأن مصر لكل المصريين وهذا الموقف يجسد كل هذه المبادئ والحقيقة الهامة أن أفعاله تسبق أقواله.





وردا على سؤال لـ" وكالة أنباء الشرق الأوسط " حول طرح إعلان فيلم "السرب" الذى يتناول رد فعل القيادة المصرية على حادث استشهاد شهداء الوطن والإيمان فى ليبيا بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بتذكارهم، قال القس بولس حليم، إن الشئ الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة والتى تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التى يتحلى بها الشعب المصرى ايمانا بالوطن والوطنية والمواطنة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يخرج على شعب مصر وقتها إلا بعد ما ثأر لدماء الشهداء المصريين فى ليبيا الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر، وقام بتعزية الشعب المصرى، وأعلن الأخذ بالثأر، وأنّ المواقع البالغة 13 موقعًا تمت إصابة الأهداف بها بنسبة 100%.

وأشار القس بولس حليم، إلى أن الرئيس السيسى أكد فى خطابه للشعب حينها أنّ مصر لا تعتدى على أحد، وإنّما تحمى شعبها، مشيرًا إلى أنّ الجيش المصرى مستعد للقيام بواجبه فى المنطقة بالتعاون مع الدول العربية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بتذكار شهداء مصر فى ليبيا، حيث احتفلت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان فى ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابى.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهى صباح اليوم الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور( الشهداء)، بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأهالى الشهداء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والشهداء المصريين هم: ميلاد مكين زكى، أبانوب عياد عطية، ماجد سليمان شحاتة، يوسف شكرى يونان، كيرلس شكرى فوزى، بيشوى أسطافنوس كامل، صموئيل أسطافنوس كامل، ملاك إبراهيم سنيوت، تواضروس يوسف تواضروس، جرجس ميلاد سنيوت، مينا فايز عزيز، هانى عبد المسيح صليب، بيشوى عادل خلف، صموئيل ألهم ويلسن، عزت بشرى نصيف، لوقا نجاتى، جابر منير عادلى، عصام بدار سمير، ملاك فرج إبرام، سامح صلاح فاروق، عامل إفريقى يدعى ماثيو اياريجيا.