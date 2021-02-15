صور.. انطلاق حملة حلوة الذرية بس مسؤولية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، اليوم الإثنين، فعاليات حملة "حلوة الذرية.. بس مسؤولية"، بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، وتستمر لمدة شهر خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس.





وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، أن الحملة والتى أطلقها طارق الفقى، محافظ سوهاج، بدأت عملها اليوم بالعديد من المقرات الثابتة والمتحركة فى 5 مراكز كمرحلة أولى وهى "دار السلام - البلينا -جرجا - المنشأة – المراغة"، وعدد من القرى الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة يومية بجميع المراكز، لمتابعة عمل الفرق المشاركة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ فعاليات الحملة، وتضم اللجنة الدكتورة حنان رومانى مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة سحر عواجة مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية .

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، خلال تفقدها أعمال الحملة من قرية الوقدة التابعة لمركز المراغة، على أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على شتى مناحى الحياة، مشددة أنها العائق الأساسى أمام تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضحت أن مديرية الصحة والسكان بسوهاج، ستشارك أيضا فى حملة تنظمها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمى" والتى تشارك فى تنفيذ فعالياتها 10 محافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى من المقرر تنفيذها بمحافظة سوهاج بقرى الهجارسة والكوامل بحرى وأولاد شلول، فى الفترة من 22 حتى 24 فبراير الجارى.

يذكر أن الحملة تأتى رعاية طارق الفقى محافظ سوهاج، وإشراف الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية، والدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة.