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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي مواصفات وأنواع سيارات الإحلال والتجديد للملاكي أول مرحلة 2021، حيث قد جاء ذلك من خلال إعلان البرنامج القومي الخاص بإحلال وتجديد السيارات، والذي يستهدف استبدال من السيارات القديمة والتي مر عليها أكثر من 20 عاما، بسيارات جديدة تعمل بنظام مزدوج بالبنزين وكذلك الغاز الطبيعي، حيث اهتم الكثير من المتابعين للمبادرة بماهية السيارات التي تقدمت لدخول المبادرة وأنواعها.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر فايف، جميع مواصفات السيارات الملاكي المتقدمة لمبادرة احلال السيارات حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أنه جميع السيارات الملاكي في المبادرة تجميع مصري محلي.

وإلي الآن متوفر سبعة أنواع من السيارات، تشارك بشكل رسمي في المبادرة، وفيما هو قادم والمراحل الأخرى قد تدخل العديد من الشركات في المبادرة، وكذلك إلى الآن يمكنكم التقديم لمبادرة الإحلال والتجديد من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة فقط.

مواصفات وأنواع سيارات الإحلال والتجديد للملاكي

1- سيارة نيسان سينترا

حيث تحتوي على سعة محرك 1600cc، يقوم بإنتاج قوة محرك 118 حصانا، وكذلك فيتيس أوتوماتيك خمس سرعات يعمل بالجر الأمامي، يصل إلى سرعة من 0 إلى 100 كم في10. 9 ثانية.

2- سيارة هيونداي إلنترا

توجد في مصر بموتور مكون من 4 اسطوان، 1600cc، قوة 121 حصان، فتيس أوتوماتيك به أربع سرعات.

3- هيونداي اكسنت

حيث تتوفر بموتور 1600 سي سي، 125 حصان قوه، بها فتيس أوتوماتيك لديه 4 سرعات.

4- سيارة شيفورليه أوبترا

حيث متوفرة داخل مصر بمترو 1500cc، بقوة أربعه سيلندرا، 143 حصان، فيتيس cvt أوتوماتيك.

5- سيارة لادا جرانت

تتوافر السيارة داخل مصر بفاتيس حركه مانيول وآخر وإصدار آخر فتيس أوتوماتيك، بموتور 1600cc، قوة 87 حصان.

6- سيارة بي واي دي إف 3

كذلك تتوافر بموتور مكون من أربع أسطوانات، 1600cc، وفيتيس ناقل للحركة مانيول.

7- سيارة نيسان صني

حيث تتوافر بموتو1500 سي سي، أربعه أسطوانة، بقوة تقدر ب 180 حصان، وعزم ودوران 134 نيوتن.

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