الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة و أماكن سقوط الأمطار الثلجية والرعدية

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محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر خلال الساعات المقبلة بموجة جديدة من موجات عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث ستشهد حالة الطقس من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 انخفاض ملحوظاً بدرجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق، مع نشاط للرياح يؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية على أغلب مناطق الجمهورية، وقامت هيئة الأرصاد الجوية بنشر الأماكن التي من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار ثلجية ورعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال ال 72 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً أعلنت فيه عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال 72 ساعة المقبلة، كما تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 18 فبراير 2021، كذلك فقد تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تكون ثلجية في عدد من المناطق، حيث يمكن معرفة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة خلال تلك الفترة من البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال ال72 ساعة المقبلة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى الخميس 18 فبراير 2021 كما يلي:-

جدير بالذكر أن فصل الشتاء هذا العام شهد حدوث عدة موجات من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلا أنها لم تكن قوية كما حدث في العام الماضي، حيث شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي طقس دافئ ومشمس نهار، بارد ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد نفت هيئة الأرصاد الجوية وجود أي تشابه بين طقس الثلاث أيام المقبلة، وعاصفة التنين التي ضربت مصر العام الماضي، والتي شهدت فيها البلاد سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدى ثلاثة أيام.