الحكومة ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى تحسبًا لموجة الأمطار التي تضرب البلاد

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محمد سياف - ابو ظبي - رفعت الحكومة المصرية درجة الاستعداد للحالة القصوى بالمحافظات التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة بدايةً من الثلاثاء 16 فبراير، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية وغزيرة وثلج وانخفاض في درجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس”.

الحكومة ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى تحسباً لموجة الأمطار التي تضرب البلاد

وبعد تحذيرات الأرصاد وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى في جميع المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

كما وجه شعراوي جميع المحافظين بضرورة موافاة غرفة العمليات بالوزارة بتطورات أحوال الطقس أول بأول، وذلك لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، كما تمم نشر معدات شفط المياه في الميادين والشوارع، والتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة لمواجهة مياه الأمطار ومراجعة أعمدة الكهرباء والإنارة على الطرق الفرعية والرئيسية الواقعة بنطاق كل محافظة.

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كما طالب ناشد وزير التنمية المحلية جميع المواطنين في المحافظات التي ستشهد تساقط أمطار اليوم الثلاثاء بضرورة التزام منازلهم وعدم النزول منها إلا للضرورة القصوى، وضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية وأعمدة الضغط العالي، وهذا هو بيان وزارة التنمية المحلية كاملاً.