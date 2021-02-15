تطبيق صحتي-أرشيفية
تطبيق صحتي، يحتل صدارة جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث زادت معدلات البحث عنه، عقب دعوة وزارة الصحة المواطنين والمتواجدين بالبلاد، التسجيل به للحصول على لقاح كورونا.
مع استمرار ارتفاع الإصابات..السعودية تقرر مد الإجراءات الاحترازية 20 يوم
وأكدت الوزارة أن اللقاح مجاني، للجميع من المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الصحة السعودية تدعو المواطنين بزيارة عيادات تطمن
فيما أهابت الصحة السعودية بكل أفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا، والتي منها "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق".
وأوضحت أن عيادات "تطمن" تقدم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لكل من يشعر تلك الأعراض، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد، مشيرة لوجودها ببعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة.
مركز 937 للاستشارات الصحية ومستجدات فيروس كورونا
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
أخر احصائية لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية
وفي نفس السياق، سجلت المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة الماضية، (314) حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682) منها (472) حالة حرجة، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373046) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (363926) حالة.
كما سجلت 5 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6438) حالة، كما تم إجراء (49060) فحصًا مخبريًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تدعو المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.