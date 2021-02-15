الصحة السعودية تدعو المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا

تطبيق صحتي، يحتل صدارة جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث زادت معدلات البحث عنه، عقب دعوة وزارة الصحة المواطنين والمتواجدين بالبلاد، التسجيل به للحصول على لقاح كورونا.

مع استمرار ارتفاع الإصابات..السعودية تقرر مد الإجراءات الاحترازية 20 يوم

وأكدت الوزارة أن اللقاح مجاني، للجميع من المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الصحة السعودية تدعو المواطنين بزيارة عيادات تطمن

فيما أهابت الصحة السعودية بكل أفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا، والتي منها "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق".

وأوضحت أن عيادات "تطمن" تقدم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لكل من يشعر تلك الأعراض، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد، مشيرة لوجودها ببعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة.

مركز 937 للاستشارات الصحية ومستجدات فيروس كورونا

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

أخر احصائية لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية

وفي نفس السياق، سجلت المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة الماضية، (314) حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682) منها (472) حالة حرجة، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373046) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (363926) حالة.

كما سجلت 5 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6438) حالة، كما تم إجراء (49060) فحصًا مخبريًا.