موسيماني: المريخ السوداني له أفضلية على الأهلي.. وبطولة إفريقيا صعبة هذ الموسم!!

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، عن فائدة تجربة كأس العالم للأندية، التى أقيمت خلال الفترة الماضية، وتوج الأهلي بالمركز الثالث للبطولة، موضحا أنها نجحت في قياس المستوي الفعلي للفريق.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: " إن الفريق خاض ‏مواجهات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، وإنها كانت تجربة موفقة حقق خلالها الفريق إستفاد كبيرة، ونجح فى قياس مستوى لاعبي المارد الأحمر مقارنة بالآخرين، وهو ما أظهر العديد من ‏الجوانب للعمل عليها خلال الفترة القادمة".

وأتجه موسيماني للحديث عن مواجهة المريخ قائلا: " الغيابات والإصابات نتيجة المشاركة بكأس العالم للأندية تسببت في قلة خيارات الفريق قبل ‏المباراة ، وأن الأهلى لا يبحث ‏عن تبريرات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أى غيابات، والجهاز الفنى يخطط جيدا لمثلك تلك الأمور.

وأضاف المدير الفني: "سنواجه فريقا صعبا حصل على راحة أكبر ويتميز من الناحية البدنية عن فريقنا وكذلك لا يعاني من الغيابات، وعو مايمنحه الأفضلية ، ولكننا فى الأهلى لا نتحدث عن أعذار وأتوقع تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، ومواجهات الأهلى أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا".‏

وأكمل موسيمانى: " أن النسخة الحالية من البطولة تضم فرقًا قوية، وستشهد نفس ‏الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددى سواء ‏بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلى دائما على قدر المسئولية ولديهم ما يكفى ‏لمواجهة الظروف الصعبة".‏

وأكمل المدير الفني للأهلى: " أشعر بالسعادة لأننا سنلعب على استاد القاهرة الذى يستضيف مباريات أقل، ‏ما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا فى اللعب بأى ملعب".‏

وأختتم موسيماني حديثه علي أن تفكير الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة السابقة كان منصبا علي مباريات كأس العالم للاندية، أما في الفترة القادمة سيكون التركيز علي كل مباراة بشكل مستقل دون إستباق للأحداث".

وتقام المباراة بين الأهلي والمريخ في تمام التاسعة مساء الغد، علي ملعب القاهرة الدولي وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت.