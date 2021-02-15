هل يغيب محمد صلاح عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ؟!

حقق وست هام يونايتد فوزا كبيرا علي حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف وست هام

أحرز ديكلان رايس هدف التقدم للنادي الإنجليزي في الدقيقة 41، وأضاف عيسي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يعزز ريان فريدريكس التقدم، ويسجل الهدف الثالث في شباك متزيل الترتيب.

بهذة النتيجة أحتل وست هام يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتراجع ليفربول للمركز الخامس وفي حالة تحقيق تشيلسي الإنتصار سيتراجع الريدز للمركز السادس، وإذا أستمر الليفر خارج المربع الذهبي، سيفقد المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشيستر سيتي صداراة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها رفاق جوارديولا.

يأتي في المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد برصيد 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق في هذا الموسم.

ويقع فريق ليسترسيتي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من أصل 24 مواجهة خاضها الفريق .

صعد فريق وست هام للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق إنتصار اليوم، برصيد 42 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

يأتي في المركز الخامس فريق ليفربول برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

بينما يقع تشيلسي بالمركز السادس برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق وقبل مواجهته أمام نيوكاسل .

ويقع إيفرتون بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 37 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن يحتل برصيد 36 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

جاء بالمركز التاسع فريق توتنهام برصيد 36 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

بينما يقع في المركز العاشر رفاق النني، فريق أرسنال برصيد 34 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق اللندني.

مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي

يقع فريق نيوكسال يونايتد في المركز ال17 برصيد 25 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي.

ويقع فولهام في المرتبة الـ 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة من 23 مواجهة خاضعها الفريق.

ويأتي في المرتبة قبل الأخيرة فريق وست بروميتش بالمركز الـ 19 بإجمالي نقاط 13 نقطة جمعهم الفريق من أصل 24 لقاء.

و يتزيل فريق شيفليد يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.